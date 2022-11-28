Психолог объяснил, почему работа по ночам грозит раком

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 38

Психолог Самбурский назвал работу ночью причиной диабета, рака и ожирения

Психолог объяснил, почему работа по ночам грозит раком

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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По словам эксперта, если вы вынуждены работать ночью, то стоит правильно спланировать день после ночной смены.

Из-за недостатка сна ночью человек становиться более возбудимым, что приводит к тревоге, депрессии, перепадам настроения и падение работоспособности, а также к другим серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал бизнес-психолог и клинический психолог Станислав Самбурский.

«Ночью организм человека отдыхает и вырабатывает множество необходимых биологически активных веществ и гормонов, регулирующих эндокринную, сердечно-сосудистую системы. Нарушение ночного сна повышает риск развития гипертонии и сахарного диабета»,  — рассказал специалист в беседе с Газетой.ру.

Обычно перед сном у человека активизируется парасимпатическая нервная система, которая отвечает за полноценный отдых, усвоение питательных веществ, восстановление и построение тканей и клеток.

Самбурский предупредил, что в том случае, если работать ночью, физиологический порядок нарушается и происходит активация противоположных сторон вегетативной нервной системы. В результате появляются скачки артериального давления. В свою очередь, это может привести к инсульту и инфаркту.

Также нарушения режима сна вызывают дисбаланс дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, а это приводит к депрессии и тревоге, а также снижению внимания. наиболее заметным негативным последствием работы ночью может быть бессоница с тревогой. В свою очередь, из-за это приводит к ожирению. Нарушения сна повышают уровень холетсерина в крови и нарушают нормальное поглощение глюкозы клетками.

Кроме того, ночью правильная регуляция аппетита нарушается из-за неправильной выработки мелатонина, неправильно происходит выработка инсулина, поэтому чувство сытости уменьшается и человек даже не осознает, что переедает.

Эксперт добавил, что работа в ночное время увеличивает и риск развития рака. Из-за нарушения мелатонина, который является природным антиоксидантом и играет важную роль в сдерживании неконтролируемого роста клеток.

Также ученые установили связь между ночной работой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. В том случае, если человек вынужден работать и в ночное время, нужно правильно спланировать день после ночной смены. Он должен быть спокойным и комфортным. Это поможет быстрее восстановиться.

Как ранее писал 5-tv.ru, сомнолог рассказал, как правильно спать при сменном графике.

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