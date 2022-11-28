ВСУ несут катастрофические потери на артемовском направлении

Эфирная новость 134

Усиление украинские военные решили сделать при помощи артиллерии, чем вызвали недовольство Вашингтона.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

The New York Times обратил внимание на растущие потери ВСУ при обороне Бахмута, он же Артемовск. В больницы города, который удерживают украинские военные, ежедневно поступают десятки, а то и сотни тяжелораненых.

Чтобы укрепить позиции, командование в Киеве решило перебросить туда части других бригад. Усиление производится и с помощью артиллерии, однако ее работа вызывает недовольство Пентагона. Вашингтон перестало устраивать то, как ВСУ относится к оружию, которое поставляется из-за рубежа, словно боеприпасы будут поставляться вечно и без ограничений по количеству.

Военные чиновники США крайне недовольны таким нерациональным подходом и уже говорят о нарушении планов по поддержке других партнеров, например, Тайваня.

Тема:
Специальная военная операция России
28 нояб
Денис Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска
28 нояб
Захарова назвала извращением слова Папы Римского о чеченцах и бурятах на Украине
28 нояб
«Ужасная потеря»: Елена Драпеко высказалась о сбежавших Пугачевой и Макаревиче*
28 нояб
Артиллерия Украины не жалеет боеприпасов при ведении боевых действий
28 нояб
Росгвардейцы поздравили с Днем матери 71-летнюю женщину-добровольца в зоне СВО
28 нояб
Российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР
28 нояб
Минобороны сообщило об уничтожении более 100 боевиков ВСУ под Днепропетровском
28 нояб
Песков опроверг сообщения о планах РФ покинуть Энергодар и ЗАЭС
28 нояб
Поближе к печи и дровам: Кличко предложил киевлянам вернуться в древние времена
28 нояб
Власти Энергодара отрицают планы российских военных покинуть ЗАЭС
-6° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 95%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 ноября

Последние новости

22:19
Денис Пушилин: российские войска близки к окружению Артемовска
22:02
Психолог объяснил, почему работа по ночам грозит раком
21:48
Что провоцирует раннее появление морщин и как его не допустить — советы эксперта
21:34
ВСУ несут катастрофические потери на артемовском направлении
21:18
«Рот разбит, да?» — первые кадры после смертельного ДТП на северо-западе Москвы
21:04
Захарова назвала извращением слова Папы Римского о чеченцах и бурятах на Украине

Сейчас читают

Джигурда раскрыл секрет классного секса
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
«Повезло, что я живой»: Запашный показал последствия нападения тигра
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео