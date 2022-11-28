ВСУ несут катастрофические потери на артемовском направлении

The New York Times обратил внимание на растущие потери ВСУ при обороне Бахмута, он же Артемовск. В больницы города, который удерживают украинские военные, ежедневно поступают десятки, а то и сотни тяжелораненых.

Чтобы укрепить позиции, командование в Киеве решило перебросить туда части других бригад. Усиление производится и с помощью артиллерии, однако ее работа вызывает недовольство Пентагона. Вашингтон перестало устраивать то, как ВСУ относится к оружию, которое поставляется из-за рубежа, словно боеприпасы будут поставляться вечно и без ограничений по количеству.

Военные чиновники США крайне недовольны таким нерациональным подходом и уже говорят о нарушении планов по поддержке других партнеров, например, Тайваня.