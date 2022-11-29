«Особые отношения»: после переизбрания Токаев в первую очередь встретился с Путиным

Только в этом году товарооборот двух стран достиг 24 миллиардов долларов. У соседей 30 крупных инвестпроектов.

В Кремле сегодня принимали стратегического союзника. Президент Казахстана прилетел в Москву сразу после переизбрания на высший пост.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным отметил, что этот визит носит особый характер. Президенты в этом году встречаются не в первый раз. Какие вопросы сегодня в центре внимания лидеров двух стран, узнал Игорь Балдин.

Это с западными лидерами Владимир Путин садится по разные стороны длинного стола. С друзьями — только рядом. Жест, символичный вдвойне, учитывая, что первый официальный визит Токаева после переизбрания — в Россию.

«Сегодняшний визит имеет особое значение — это первый визит после переизбрания Касым-Жомарт Кемелевича президентом Казахстана, и в этом смысле он имеет знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений», — сказал Путин.

В онлайн-формате Путин и Токаев открывают форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сперва правда небольшая заминка: кому начинать? Оба вежливо пропускают друг друга вперед.

Российско-казахский форум проходит в приграничном Оренбурге. Министры двух стран обсуждают, как упростить логистику, нарастить товарооборот, привлекать бизнес к совместным проектам.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно — логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам. Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. Продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах», — заявил глава РФ.

Только в этом году товарооборот двух стран достиг 24 миллиардов долларов. У соседей 30 крупных инвестпроектов. Чтобы взаимная прибыль была еще выше, нужно открывать больше транспортных коридоров. В том числе и транзитных: из России в Китай. Это и новые трассы, и железнодорожные ветки.

«Осуществляются проекты по расширению пропускной способности автомобильных пограничных переходов, создаются условия для наращивания грузоперевозок водным транспортом и в том числе на Каспии по реке Иртыш», — отметил Владимир Путин.

По итогам встречи Путин и Токаев подписывают еще одно соглашение — в этом году 30 лет установления двусторонних дипломатических отношений. Которые, как показывают все эти годы, оказались весьма эффективны.

«Из года в год усиливается экономическая кооперация между нашими странами. Неуклонно растет взаимный товарооборот, реализуются совместные проекты, увеличивается доля национальных валют. Растет и российский экспорт в Казахстан. Поставки нефтепродуктов увеличились на 35%», — заявил Токаев.

Казахстан ценит поддержку России. И речь здесь не только об экономике, но и о безопасности.

«Последний раз лидеры стран встречались в Ереване, на саммите ОДКБ. Там Токаев поблагодарил Россию и партнеров за то, что вмешались, когда в Казахстане разразились бунты. Ввели силы быстрого реагирования и, по сути, предотвратили государственный переворот», — передал корреспондент Игорь Балдин.

Конечно, совсем уж романтизировать двусторонние отношения не стоит. Токаев, например, поддержал большую часть западных санкций против нашей страны, но в то же время гарантировал защиту российских инвестиций. Казахстан активно продолжает сотрудничество с Москвой. Политика политикой, а на Востоке умеют считать деньги.