Объем производства iPhone может снизиться из-за забастовки на заводе в Китае

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Apple снизила общий годовой план производства iPhone

Фото, видео: Ruptly; 5-tv.ru

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В конце октября из-за коронавируса руководство запретило сотрудникам покидать территорию завода и есть в заводских столовых, обязав их питаться только в общежитиях.

Из-за беспорядков в Китае, компания Apple может недополучить около шести миллионов iPhone. По данным агентства Bloomberg, коронавирусные ограничения стали причиной забастовки работников флагманского завода. На этом предприятии производится большинство электронных компонентов для самых дорогих моделей продукции Apple.

В целом завод выпускает до 70% всех современных iPhone. В конце октября из-за коронавируса руководство запретило сотрудникам покидать территорию завода и есть в заводских столовых, обязав их питаться только в общежитиях.

В результате недовольные работники стали самовольно покидать предприятие. В связи с этим, компания Apple официально снизила общий план производства продукции с 90 до 87 миллионов iPhone в год.

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