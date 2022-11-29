РФ договорилась с Ираном о поставке автомобилей

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Россия и Иран договорились о поставках автомобилей

Фото, видео: AREF TAHERKENAREH / ТАСС; 5-tv.ru

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В России иранский автопром займет место ушедших из страны европейских, американских, корейских и японских брендов.

Жители России пересядут на иранские автомобили. Москва и Тегеран договорились о поставках машин на 300 миллионов долларов.

Иран уже экспортирует автомобили собственного производства в Азербайджан, Армению и Венесуэлу. В России иранский автопром займет место ушедших из страны европейских, американских, корейских и японских брендов.

Помимо поставок готовых автомобилей, иранский производитель, возможно, будет поставлять в Россию автозапчасти.

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