РФ договорилась с Ираном о поставке автомобилей
Россия и Иран договорились о поставках автомобилей
Фото, видео: AREF TAHERKENAREH / ТАСС; 5-tv.ru
В России иранский автопром займет место ушедших из страны европейских, американских, корейских и японских брендов.
Жители России пересядут на иранские автомобили. Москва и Тегеран договорились о поставках машин на 300 миллионов долларов.
Иран уже экспортирует автомобили собственного производства в Азербайджан, Армению и Венесуэлу. В России иранский автопром займет место ушедших из страны европейских, американских, корейских и японских брендов.
Помимо поставок готовых автомобилей, иранский производитель, возможно, будет поставлять в Россию автозапчасти.
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