РФ договорилась с Ираном о поставке автомобилей

В России иранский автопром займет место ушедших из страны европейских, американских, корейских и японских брендов.

Жители России пересядут на иранские автомобили. Москва и Тегеран договорились о поставках машин на 300 миллионов долларов.

Иран уже экспортирует автомобили собственного производства в Азербайджан, Армению и Венесуэлу. В России иранский автопром займет место ушедших из страны европейских, американских, корейских и японских брендов.

Помимо поставок готовых автомобилей, иранский производитель, возможно, будет поставлять в Россию автозапчасти.