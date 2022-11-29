В Германии объяснили отказ Шольца поставить танки Украине

Власти ФРГ упорно уклоняются от передачи Киеву современных боевых машин.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять Украине танки, так как боится ответной реакции России. Об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

«На мой взгляд, канцлера встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — рассказал депутат в интервью телеканалу NTV.

Кизеветтер раскритиковал заявление Шольца о том, что Берлин не будет ничего делать без согласования с союзниками по НАТО. Тем самым канцлер лишь вынудил самого себя действовать в одиночку, уверен парламентарий.

Он также считает, что скоро Вашингтон начнет давить на Берлин в вопросах передачи Киеву танков. Пока американцы этого не делают, так как рассчитывают, что Германия начнет поставки самостоятельно, заявил Кизеветтер.

В свою очередь Шольц неоднократно подчеркивал, что Германия не будет поставлять Украине боевые танки, пока этого не начнут делать другие западные партнеры.

Такой же позиции придерживается и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. В сентябре она заявила, что Германия не будет в одиночку передавать Киеву современные танки, так как опасается возможных обвинений в эскалации конфликта.

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