В Германии объяснили отказ Шольца поставить танки Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Депутат Кизеветтер: отказ Шольца передать Украине танки вызван его страхом перед РФ

В Германии объяснили отказ Шольца поставить танки Украине

Фото: www.globallookpress.com / Marcus Brandt

Читайте нас в: Дзен Новости

Власти ФРГ упорно уклоняются от передачи Киеву современных боевых машин.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поставлять Украине танки, так как боится ответной реакции России. Об этом заявил депутат бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер.

«На мой взгляд, канцлера встревожило распространенное в России мнение о том, что использование немецких танков против российских войск будет провокацией», — рассказал депутат в интервью телеканалу NTV.

Кизеветтер раскритиковал заявление Шольца о том, что Берлин не будет ничего делать без согласования с союзниками по НАТО. Тем самым канцлер лишь вынудил самого себя действовать в одиночку, уверен парламентарий.

Он также считает, что скоро Вашингтон начнет давить на Берлин в вопросах передачи Киеву танков. Пока американцы этого не делают, так как рассчитывают, что Германия начнет поставки самостоятельно, заявил Кизеветтер.

В свою очередь Шольц неоднократно подчеркивал, что Германия не будет поставлять Украине боевые танки, пока этого не начнут делать другие западные партнеры.

Такой же позиции придерживается и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. В сентябре она заявила, что Германия не будет в одиночку передавать Киеву современные танки, так как опасается возможных обвинений в эскалации конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Киеву передают бесполезные для него танки М-55.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

9:09
Средний чек поездки в Санкт-Петербург вырос до 44 тысяч рублей
9:02
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
8:56
Иллюзионист Сафронов осудил астрологов и экстрасенсов: «Шарашкина контора!»
8:43
В Германии объяснили отказ Шольца поставить танки Украине
8:30
«Миллион платят»: звезды «Дома-2» Ермакова и Чистов объяснили возвращение на шоу
8:17
Киев арестовал сотрудников российской администрации Снигиревки

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
«Прослеживается связь»: унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео