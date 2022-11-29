«Ханукальные встречи»: Елена Воробей сбежала за коллегами в Израиль?

Российская юмористка Елена Воробей, как и многие артисты, по сообщениям СМИ, сбежала из страны. Новым местом обитания она выбрала Израиль, где встретила своих коллег. Об этом артистка рассказала в интервью в прямом эфире в израильской радиостанции.

«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина*, Андрея Макаревича* и даже Моргенштерна*. Я со своим определенным чувством юмора сказала: «А не пора ли делать «Ханукальные встречи Пугачевой?»» — рассказала Елена.

Сбежавшие артисты продолжают зарабатывать на чужой земле — их график расписан на месяцы вперед. Но все не так радужно, потому что аудитория стала гораздо меньше, чем была в России.

При этом российские поклонники открестились от своих кумиров и жестко раскритиковали их за эмиграцию. Елена Воробей тоже подверглась осуждению, но она не обращает внимания на хейт и продолжает веселить публику.

«Нервы не железные, конечно. <…> Главное, чтобы Бузова сюда не приехала», — отметила артистка в интервью.

Воробей купила в Израиле дом и уже обрела заграничных поклонников. Может, и новый избранник появится — весной юмористка сбежала не только из страны, но и от своего жениха накануне свадьбы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывают сбежавшие из РФ звезды за границей.

* — признан в РФ иноагентом.