Придет «во всем белом»: кого США назначат вместо Зеленского

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Рита Миронова
Рита Миронова 35

Политолог Брутер: власти США планируют сменить Зеленского на Залужного

Придет «во всем белом»: кого США назначат вместо Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Pool Philip Reynaers

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В Вашингтоне нынешнего президента Украины не любят, и скоро ему придется уступить свое место другому человеку.

США планирует заменить Владимира Зеленского на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Такое заявление сделал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с URA.RU.

Эксперт отметил, что смена власти произойдет позже, так как сейчас для этого совсем не подходящее время. Новый президент должен прийти «во всем белом и на все чистое».

«Безусловно, смена Зеленского на человека, похожего на Залужного, причем необязательно на Залужного, входит в планы Вашингтона. Этот вопрос будет актуальным, пока его (Зеленского — Прим. ред.) не поменяют. Сейчас явно не время, потому что Залужный должен прийти (на пост президента — Прим. ред.) во всем белом и на все чистое», — поделился своим мнением Брутер.

По мнению эксперта, Вашингтон «разлюбил» Зеленского, поэтому он должен будет в будущем отдать свое место другому кандидату, который устраивает США.

США не раз пытались навязать другим государствам новых лидеров — собственных ставленников. Ранее бывший депутат Верховной Рады РФ Владимир Олейник также говорил, что по указу США преемником Зеленского станет Залужный. Военный эксперт Кнутов назвал его «еще худшим вариантом, чем Зеленский».

Ранее 5-tv.ru писал, чем обернется приход к власти Валерия Залужного в Украине.

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