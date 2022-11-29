Дело о клевете в адрес Лии Ахеджаковой передали в Следственный комитет

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Рита Миронова
Рита Миронова 21

Фейковые аккаунты от имени артистки критиковали Россию и призывали к сборам денег для украинской армии.

Дело о клевете в адрес Лии Ахеджаковой передали в Следственный комитет

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Тема:
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Народная любимица Лия Ахеджакова стала жертвой фейков, которые от ее имени писали о «пожертвовании» 10 тысяч долларов украинской армии. Адвокат Александр Маев сообщил «Московскому Комсомольцу», что дело передали в Следственный комитет.

«Заявляют, что я финансирую украинскую армию. <…> Ну, сволочи просто. И такие вещи делают, за которые меня тоже могут за задницу взять», — пожаловалась актриса.

Из-за подобных фейков на Ахеджакову могли возбудить уголовное дело по статье «Финансирование терроризма», поэтому она обратилась в Генпрокуратуру.

«Из прокуратуры уголовное дело по клевете передали в Савеловский следственный отдел ГСУ СКР по Москве. Это прекрасная новость. До этого момента дело, возбужденное полицией, просто лежало без движения. Мы обращали внимание, что потерпевшая — народная любимица, все, что связано с ее именем, должно быть предметом внимательного изучения», — рассказал адвокат актрисы.

Лия Ахеджакова недавно уезжала в Израиль, где уже успела выступить со спектаклем, но в настоящий момент находится в России, а в начале декабря выступит со спектаклем в Нижегородской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ахеджакова пожаловалась на дороговизну борьбы с фейковыми аккаунтами.

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