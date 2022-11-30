В Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza»
Причины возникновения огня пока неизвестны.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 5-tv.ru
Опубликованы кадры из Красноярска, где минувшей ночью загорелся один из торговых центров. Пожар тушат более 60-ти спасателей, площадь возгорания сейчас составляет 200 квадратных метров.
Причины возникновения огня пока неизвестны. Жители в соцсетях публикуют кадры с места ЧП. На них видно, что здание практически полностью охвачено пламенем. Информация о жертвах и пострадавших еще не поступала.
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