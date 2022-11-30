Совфед одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 45

Совет Федерации принял постановление об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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По словам Алексея Кудрина, он готов к новым проектам.

Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Сам чиновник в беседе с журналистами заявил, что готов к новым проектам, и уверен, что они получатся интересными и масштабными.

Алексей Кудрин прошел большой путь — на государственной службе он провел 25 лет. По словам чиновника, это богатый опыт и отчасти ему даже грустно покидать госслужбу.

«То, что сделано — хорошо, но нужно делать еще более интересные и крупные проекты. Знаете, многое сделано. Конечно, это богатый опыт. Мне в чем-то грустно расставаться с государственной службой», — рассказал Алексей Кудрин.

Также он отметил, что пока не выбрал должность, которую он займет после ухода. Однако ранее РИА Новости сообщал со ссылкой на осведомленный источник, что Алексей Кудрин может перейти на работу в Яндекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Владимира Чижова от обязанностей постоянного представителя России при Евросоюзе и Евратоме.

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