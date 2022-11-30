Путь к смерти: как не дать умершему родственнику утянуть вас за собой в могилу

Если не соблюдать несколько рекомендаций, велик риск очень быстро «стать следующим».

В магии есть относительное понятие — коридор смерти. Ни в коем случае нельзя проникаться им и следовать по этому черному пути. Подобные коридоры открываются после кончины человека. Когда душа покидает мир живых, то открывается тонкий портал в мир мертвых. Он длится от 40 до 50 дней. Об этом сообщил 5-tv.ru экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис.

«Именно в этот период душу усопшего еще что-то связывает с текущим миром, но уже открываются дороги нового пути. Чтобы дорога для духа была легкой, мы не должны очень много плакать и тянуть его сюда, в этот мир. Тем самым мы попросту расширяем эти ворота в мир мертвых», — объяснил он.

По словам эксперта, если в течение 40 дней после смерти человека его родственники и близкие продолжают плакать и сокрушаться, то ничем хорошим это не кончится. Особенно при произношении определенных фраз, которые могут затянуть живых людей в коридор смерти.

«Например: „я все отдам, чтобы тебя вернуть“; „вот бы вернуть время назад“; „я тебя не отпущу“; или „я тебя не отпускала“; „как такое вообще могло произойти“; „это несправедливо“; „приходи ко мне почаще“. Эти слова работают как определенный модулятор и портал остается открытым», — объяснил Харрис.

Экстрасенс предупредил, что нечистая сила быстро замечает людей, говорящих подобные фразы. Они сразу «берут его на заметку». Если человек продолжит в течение длительного времени так думать, то рискует «стать следующим» и отправиться на тот свет за мертвым.

«Коридор между ним и миром мертвых становится все больше и больше. Он начинает его туда затягивать: плохое самочувствие, депрессия, дурные сны. Все это способствует уходу из нашего мира. Известны случаи, когда люди уходили буквально один за другим», — сказал мастер оккультных наук.

По словам специалиста, подобное магическое явление нужно уметь отличать от проклятья. Проклятью характерны следующие признаки: интервал между уходом людей одинаков — это конкретная цифра. Она может варьироваться от месяца или нескольких лет, но в любом случае остается одной и той же.

Вторым признаком является возраст, в который уходят люди. Он тоже примерно идентичный, погрешности бывают максимум в двух-трех годах. Последний фактор — большое количество жертв проклятья. Часто проклинают до седьмого или до девятого колена, поэтому у этого явления будет как минимум четыре жертвы.

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