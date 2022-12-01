Младший брат российских десантников: как сейчас живет енот из зоопарка Херсона?

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Енот с позывным «Херсон» продолжает двигаться вместе с российскими разведчиками

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Животное хорошо питается: любит рыбу, курицу и фрукты.

Российские десантники, приютившие брошенного енота из Херсонского зоопарка, рассказали «Известиям» о том, как он стал их младшим братом. Зверек был обнаружен во время отступления на левый берег Днепра. Он был сильно напуган, а военнослужащие пожалели бедолагу, и чтобы тот не погиб решили взять его с собой.

Десантники даже дали еноту позывной «Херсон». Теперь, он двигается в подразделении вместе с разведчиками. Наш корреспондент Натали Графчикова стала первым свидетелем того, как енот вошел в ряды российских военнослужащих.

«Мы отходили с правого берега Днепра с подразделением, увидели, что животное брошенное, никому не нужное. Забрали его к себе и начали за ним ухаживать. Он стал моим младшим братом», — рассказал военнослужащий РФ.

За время нахождения с десантным подразделением енот сильно возмужал. По словам военнослужащих, это произошло во многом благодаря хорошему питанию. Он оказался настоящим гурманом: больше всего любит есть рыбу, свежую курицу, орехи и виноград.

Тема:
Специальная военная операция России
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