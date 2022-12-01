Москва слезам не верит: для приезжей девушки свидание закончилось изнасилованием

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19

В Москве приезжая сообщила, что после свидания ее избил и изнасиловал житель столицы

Москва слезам не верит: для приезжей девушки свидание закончилось изнасилованием

Фото: www.globallookpress.com / Jussi Nukari

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Дама даже представить не могла, чем кончится ее новое знакомство.

Девушка познакомилась с молодым человеком из Москвы и отправилась с ним на свидание. Это могло стать началом многообещающей истории любви, однако романтическая встреча превратилась в сущий кошмар. Теперь дама заявила в полицию на своего нового знакомого. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Со слов жертвы, вчера вечером та начала общаться с мужчиной. Парень представился именем Рома. Пара решила продолжить общение в ресторане, недалеко от метро «Красные ворота». Во время беседы девушка рассказала молодому человеку, что сняла номер в отеле.

Новоиспеченный кавалер напросился к спутнице на ночевку. Дама согласилась, и после заведения встречи пара направилась в гостиницу. Оказавшись в номере, парень напал на свою знакомую, несколько раз ударил по лицу и совершил действия сексуального характера без согласия дамы.

Теперь девушка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативную проверку. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, по каким признакам можно распознать агрессора в самом начале отношений.

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