«Страшная обида»: раскрыты мотивы бегства Аллы Пугачевой в Израиль

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 705

Алла Пугачева в одном из старых интервью заявляла, что причиной отъезда из страны станут деньгги

«Страшная обида»: раскрыты мотивы бегства Аллы Пугачевой в Израиль

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Почти 25 лет назад артистка говорила, что ей нужно столько денег, чтобы не чувствовать себя униженной.

Сейчас певица Алла Пугачева молчит о своей эмиграции в Израиль, а поклонникам остается только гадать причину стремительного бегства артистки из страны. Иногда в старых интервью артистки можно найти моменты, которые объясняют ее поступки. Например, в интервью журналу ELLE, которое обнаружили журналисты сайта KP.RU, в 1997 году Пугачева категорично высказалась на тему своего отъезда.

«Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать. Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране», — говорила знаменитость.

Она уточнила, что ей нужно столько денег, чтобы она не чувствовала себя униженной, чтобы могла помогать дочери и внуку. Тогда Алла Борисовна отметила, что все относительно, потому что есть семьи, которые разорены и не могут купить билет на ее концерт.

Тогда, 25 лет назад, уже ходили слухи о том, что Пугачева уходит со сцены. Но в интервью она заявила, что прощального тура не будет и она просто взяла тайм-аут от выступлений.

Как ранее писал 5-tv.ru, юрист Владимир Энтин рассказал, на что будет жить закрывшая все компании в РФ Пугачева.

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«Страшная обида»: раскрыты мотивы бегства Аллы Пугачевой в Израиль

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