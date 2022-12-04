Россияне могут встать на налоговый учет через «Госуслуги»: как это сделать

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Россияне могут встать на налоговый учет через «Госуслуги» с 1 декабря

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Готовый документ автоматически появится в личном кабинете в формате PDF.

Россияне с 1 декабря смогут встать на налоговый учет путем подачи заявление через электронный портал «Госуслуги». Эту новость сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«Нужно на портале заполнить и подать электронный вид заявления о постановке на учет в налоговом органе. Заявление подписывается усиленной неквалификационной подписью физического лица, которую можно бесплатно при помощи мобильного приложения «Госключ», — говорится в заявлении службы.

Благодаря новому формату граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде а также подать заявление с использованием электронной подписи. Усиленную неквалификационную электронную подпись (НЭП) можно сделать бесплатно и не выходя из дома — через приложение «Госключ».

После оформления заявления с подписанием электронной подписью пользователь получит готовый документ в формате PDF — файл автоматически появится в личном кабинете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменится поход к врачу с введением электронного полиса Обязательного медицинского страхования (ОМС).

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