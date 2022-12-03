«Разбивала ноги в кровь»: Никита Джигурда сравнил Бузову и Волочкову

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 27

Никита Джигурда перечислил различия между Ольгой Бузовой и Анастасией Волочковой

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Знаменитый актер рассказывал, что относится к Волочковой, как к дочке, а Бузову назвал внучкой. В чем же разница между двумя его «богинями»?

Актер Никита Джигурда сравнил певицу Ольгу Бузову со своей дорогой подругой, балериной Анастасией Волочковой. Знаменитый артист с узнаваемым голосом объяснил, чем схожи и почему кардинально отличаются две российские звезды.

Знаменитость отметил, что исполнительница хита «Мало половин» годится ему во внучки. По его словам, когда-то именно он посвятил певицу в «богини». Так актер отзывается о всех вдохновляющих его женщинах.

«Моя концепция говорит о том, что каждая женщина — богиня. Увы, не каждый мужчина хочет пробуждать в своей женщине это качество», — объяснил российский и советский актер.

По словам Джигурды, между бывшей примой Большого театра и Бузовой есть много схожего, но главное их отличие во времени и способе восхождения н вершину. Так, «богиня» Волочкова сбивала себе ноги в кровь с детства, а «Оленька» начала намного позже. Актер подчеркнул, что в Бузову мало кто верил, но упорным трудом она смогла занять свое место в шоу-бизнесе.

«Дай бог Оленьке Бузовой, когда она будет по-старше, сохранить себя на вершине. Потому что я отдаю отчет и понимаю, что девчонкам в шоу-бизнесе гораздо сложнее выдерживать. Можно достичь вершины, но удержаться на ней гораздо сложнее», — добавил эпатажный артист.

В заключение Никита Джигурда признался, что восхищается силой воли Волочковой. По его словам, артистка балета встает по утрам к станку, в каком бы состоянии она не была. 46-летняя танцовщица продолжает усердно трудиться и поддерживает себя в форме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова ответила на слухи про роман с Джигурдой.

Тема:
Ольга Бузова
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