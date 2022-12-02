Музыкант Леша Свик и его жена Ксения Ткачева стали родителями

Музыкант Леша Свик (Алексей Норкитович) впервые стал отцом. Наследника ему подарила жена Ксения Ткачева. Малыш появился на свет в первый день зимы. Артист опубликовал в личном блоге фото супруги, сделанное в роддоме. Она была запечатлена, судя по всему, в период схваток — уставшая на больничной койке. Свик шутливо подписал кадр, мол, прошу любимую подождать и не рожать до красивой даты 02.12.2022. Очевидно, не согласилась. Ребенок пары увидел мир 1 декабря в 21:15.

Свик и Ткачева поженились этим летом. Фото женщины с уже большим животом появилось в ее личном блоге один раз, совсем недавно. Пол ребенка влюбленные пока держат в секрете. Музыкант даже устроил опрос — предложил поклонникам проголосовать, мальчик или девочка. Он также показал первые снимки с младенцем на руках. Судя по покрасневшим глазам, молодой папа плакал от счастья, взяв на руки первенца.

Свик. Источник фото: Instagram* / alex_svik

Ксения Ткачева — популярный блогер. Предложение руки и сердца от исполнителя она приняла в Петербурге. Кавалер выбрал для романтического момента период разводки мостов в городе на Неве. В одном из интервью Свик признавался, что хотел устроить свадьбу в стиле Marvel и «Игры Престолов». Некоторые элементы вроде полотен с гербами появились в оформлении праздника. Невеста сменила несколько белоснежных нарядов — от кружева в пол до дерзкого мини с перьями.

Коллеги по сцене поздравляют артиста и его избранницу с пополнением в семье. Добрые пожелания паре адресовали Анна Седокова, Мари Краймбрери, Артем Качер и другие. Поклонники с нетерпением ждут первых фото малыша. Многие из них уверены, что это девочка.

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