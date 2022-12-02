Анастасия Стоцкая оживит Петербург 80-х в мюзикле по песням группы «Секрет»

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 32

Анастасия Стоцкая исполнит главную роль в мюзикле по песням группы «Секрет»

Анастасия Стоцкая оживит Петербург 80-х в мюзикле по песням группы «Секрет»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Сейчас, когда западные мюзиклы купить невозможно, увеличивается количество отечественных постановок этого жанра.

В Москве стартует мюзикл по песням бит-квартета «Секрет» названный по одной из песен коллектива — «Ничего не бойся, я с тобой». В представлении зрители смогут услышать такие хиты, как «Именины у Кристины», «Моя любовь на пятом этаже», «Привет», «Сара Барабу».

Совсем скоро «Секрет» будет отмечать 40-летие. Как пишет dni.ru, продюсер Дмитрий Богачев предложил при помощи песен группы рассказать захватывающую историю о любви и разочаровании. Сама история происходит в середине 80-х в Северной столице — Санкт-Петербурге.

Приметы того времени здесь запечатлены точно: торговля виниловыми пластинками запрещенных в Союзе исполнителей, типа Sex Pistols, Pink Floyd и Тины Тернер, облавы дружинников, зарождение знаменитого ленинградского рок-клуба, вечеринки «золотой молодежи» и прочее.

Мюзикл рассказывает о ветре перемен, о свободе, а также о вере в мечту, о молодости, о том, как важно ничего не бояться и быть с тобой.

Кроме атмосферы, мюзикл примечателен актерским составом. Ведь звезда постановки — певица Анастасия Стоцкая, которая играет одну из главных ролей. Она играет в паре с Юлией Ивой. Актеры как будто стали наследниками хитов, которые создал «Секрет».

Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Стоцкая рассказала, почему ее дети похожи на певца Филиппа Киркорова.

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