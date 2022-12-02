Владимир Путин назвал пострадавших в СВО настоящими мужчинами

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 2 796

Президент РФ Владимир Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим в СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Владимир Путин назвал военнослужащих героями и объявил, что они с честью выполнили свой воинский долг.

Президент России Владимир Путин сегодня, 2 декабря, провел встречу с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью.

Отдельно он остановился на теме оказания помощи солдатам и офицерам, которые за время специальной военной операции получили серьезные ранения.

«Они должны быть обеспечены, причем, на качественном современном уровне, всем необходимым для медицинской, социальной реабилитации. Скорейшего восстановления! Эти люди настояшие мужчины, защитники нашей страны, наши герои с честью, доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача выполнить свой долг перед ними», — заявил глава государства.

24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства тогда отметил, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии киевский режим отверг, поэтому наша страна решила оказать этим республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили это как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем Путин говорил с матерями российских военных.

Тема:
Специальная военная операция России
2 дек
Франция не желает видеть военные преступления ВСУ — МИД РФ
2 дек
Взрослые сами разберутся: Зеленский не нужен для решения украинского конфликта
2 дек
Истребительная авиация РФ уничтожила два украинских самолета в ДНР
2 дек
В Москве стартовала акция «Свяжи носки солдату»
2 дек
«Президент всегда был, есть и остается»: условия Байдена для переговоров ужасны
2 дек
Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Курдюмовки в ДНР
2 дек
Найдено доказательство того, что Украина перестала быть самостоятельной
2 дек
Российские «Бук-М3» отразили подлую ночную атаку ВСУ
2 дек
ВСУ обстреляли маршрутный автобус в Донецке — пострадали мирные жители
2 дек
В Запорожье уничтожили логово украинских националистов
-12° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Последние новости

18:06
«Время лишений»: таро-прогноз на неделю с 5 по 11 декабря
17:57
«Семья перегружается»: чем опасна ранняя беременность Брутян от Прилучного
17:50
Франция не желает видеть военные преступления ВСУ — МИД РФ
17:37
«Театр абсурда»: Новак высмеял планы Польши покупать российскую нефть
17:22
«Игра во власть»: психолог объяснила «звездное» поведение певицы МакSим
17:01
Владимир Путин назвал пострадавших в СВО настоящими мужчинами

Сейчас читают

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Курдюмовки в ДНР
"Я не тетя": фантастическое сходство дочери и сестрички Началовой потрясло народ
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Как пережить холода без потерь для своего здоровья

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео