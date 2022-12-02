Франция не желает видеть военные преступления ВСУ — МИД РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19

В МИД РФ резко ответили на заявление Франции о создании спецтрибунала

Франция не желает видеть военные преступления ВСУ — МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Специальная военная операция России

В МИД РФ порекомендовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн.

В МИД РФ возмущены заявлением министерства Европы и иностранных дел Франции о планах по созданию «специального трибунала по преступлениям агрессии России». Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что „приоритетом“ для них является „борьба с безнаказанностью“ на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их», — говорится в заявлении.

В МИД РФ порекомендовали Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света.

Напомним, Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен дала украинцам ложную надежду заявлениями о передаче Киеву замороженных российских активов.

Тема:
Специальная военная операция России
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