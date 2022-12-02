Время идет — мы мерзнем: Макрон сделал явный намек Байдену при помощи подарков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 368

Политолог Марков: Эммануэль Макрон сделал Джо Байдену подарок с политическим намеком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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В дипломатии политические акценты часто расставляют с помощью «говорящих» подарков.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись подарками в Вашингтоне. Французский лидер преподнес американскому коллеге двусмысленный сюрприз — брендовый свитер и часы. Политолог Сергей Марков рассказал, принято ли в дипломатии разговаривать на языке сувениров, и какие скрытые смыслы можно передать без слов.

Эксперт подтвердил, что в дипломатии часто прибегают к общению через предметы, а Макрон, действительно, мог в вещах зашифровать послание: время идет — мы мерзнем. Политолог отметил, что кроме часов и свитера француз привез в Соединенные Штаты символическую виниловую пластинку.

«Они хотят узнать предпочтения, поэтому главное, что Макрон подарил — это пластинку виниловую с музыкой из фильма французского „Мужчина и женщина“. Этот фильм смотрел Джо Байден со своей женой на первом свидании», — рассказал Марков про красивый подарок с личностным акцентом.

В заключение эксперт добавил, что подарков было несколько, а значит в некоторые из них Макрон мог вложить уважение и внимательность к Байдену, а с помощью других — расставить политические акценты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден оскорбил Макрона во время визита в США.

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