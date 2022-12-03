«Будут страшные битвы»: потомок Мессинга раскрыл послание Ванги о будущем России

Родственник отметил, он всю свою жизнь видит вещие сны. Дар у него передался от знаменитого папы.

Внебрачный сын Вольфа Мессинга поделился сном, в котором легендарная предсказательница Ванга раскрыла будущее России. В беседе с KP.RU Дмитрий Киселев признался, что несколько недель никому не рассказывал и видении, но сейчас понял — скрывать такое от граждан невозможно!

По словам потомка, видение он увидел 15 ноября. Именно в этот день в 2015 году умерла его мама и в день смерти родственница приходила во сне. Но в этом году Киселев увидел Вангу. Она была облачена в черное платье, волосы ее были растрепаны, в одной руке держала огонь, а из другой текла вода.

«Я слово в слово могу повторить ее монолог. Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать. После этой фразы Ванга протянула руки вперед и сомкнула их у груди, затушив ладонью с водой огонь», — вспомнил Киселев.

Родственник Мессинга убежден — этот сон, как и все, что ему снились, обязательно сбудется. После увиденного он решил навестить могилу отца. Именно на кладбище Киселев точно решил — он должен передать послание всем россиянам.

К слову, Киселев родился в 1972 году. После смерти любимой жены Мессинга Аиды Рапопорт он встретил маму Киселева. Между ними случился роман. А через два года после рождения мальчика великий предсказатель скончался. О том, что у него есть внебрачный сын, публика узнала в 2020 году. Тогда Киселев пришел на федеральный канал, сдал ДНК тест, его сравнили с биоматериалом племянника Мессинга, и с вероятностью 57% эксперты заключили — мужчина кровный сын предсказателя.

Но, несмотря на доказанную правоту, менять фамилию Киселев не стал. Также он не стал связывать свою жизнь с даром, переданным от отца. Сейчас мужчина продолжает заниматься организацией похорон.

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