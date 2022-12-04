Артисты скрестили шпаги в социальных сетях из-за обвинений в воровстве песни.

Громкий скандал с обвинениями в воровстве и публичными оскорблениями разгорелся между певицей Ритой Дакотой и рэпером Димой Бамбергом (он же Schokk — Прим. ред.).

Несколько дней назад Рита Дакота заявила, что у нее украли права на песню. Речь идет об альбоме Бамберга «Старый хлам», который вышел в 2010 году. В одном из треков еще начинающий карьеру рэпер записал микс на песню Дакоты «Спички».

Певица в возмущении и уверена, что рэпер присвоил часть ее славы и заработал популярность на чужом имени. Дакота публично обратилась к Бамбергу и попросила его направить деньги в ее благотворительный фонд в качестве «искупления» за воровство.

Однако Schokk считает себя абсолютно невиновным. Он записал видеобращение, в котором рассказал свою историю: он записал микс, и Дакота об этом прекрасно знала, просто не обратила внимание на малоизвестного паренька. А когда на днях вышло интервью Schokk с Ксенией Собчак и принесло исполнителю новую волну популярности, Дакота решила поднять эту историю и поскандалить, выставив его вором.

«Отстань от меня, инфоцыганка»: Рита Дакота и рэпер Schokk поскандалили из-за песни 1/3 Фото: Instagram* / ritadakota 2/3 Фото: Instagram* / ritadakota 3/3 Фото: Instagram* / ritadakota

Между артистами завязалась публичная словесная перепалка в социальных сетях, и Дима Бамберг записал свое последнее заявление: трек он удалил, Дакоту искренне жаль, ведь она «певица с несостоявшейся карьерой», «хайпожорка» и «инфоцыганка».

«Рита Дакота не оставляет меня в покое и начинает меня раздражать. как икота. Рита Икота чес слово. Отстань от меня», — напоследок обратился к певице Schokk.

На данный момент неизвестно, закончится ли эта запутанная история судом или прервется на публичном скандале.

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