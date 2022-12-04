Рецепт настоящего московского борща от шефа Емельяненко

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Знаменитый кулинарный блогер знает один ингредиент, благодаря которому борщ имеет насыщенный темный цвет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Борщ — традиционное блюдо славянской кухни. Наверняка, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого супа. Каждый, несомненно, по-своему вкусный. Насыщенный цвет имеют борщи, сваренные из обычной свеклы с добавлением кислоты. Но они бывают и светлыми — из розовато-белесого, почти несладкого сорт овоща. Кулинарный блогер и шеф-повар Василий Емельяненко знает, как приготовить насыщенный темный суп, какие подают в московских ресторанах. Для этого в него необходимо добавить отвар из свекольной кожуры.

Ингредиенты

  • Вода — 3 литра;
  • Кости — 1 килограмм;
  • Лук — 2 штуки;
  • Свекла — 400 граммов;
  • Уксус — 30 граммов;
  • Капуста — 400 граммов;
  • Морковь — 2 штуки;
  • Картофель — 300 граммов;
  • Соль — 20 граммов;
  • Сахар — 60 граммов;
  • Томатная паста — 70 граммов.

Способ приготовления

Первым делом необходимо сварить мясной бульон. Для этого в кастрюлю складываем кости, морковь, лук и ставим на плиту. Чуть соли не помешает. Как только бульон закипит, снимаем пенку, а после варим час.

В отдельный сотейник с водой нужно сложить кожуру от свеклы. Добавить соль, уксус и поставить на плиту. Варим 20 минут.

Далее необходимо приготовить заправку для борща. Для этого требуется нарезать овощи соломкой: капусту, морковь, лук, морковь, свеклу. Последний овощ отправляем на разогретую сковородку с маслом. Обжаривать свеклу нужно в течение 15 минут. Затем добавляем к ней морковь с луком и жарим еще около десяти минут. Далее следуют сахар с солью и томатная паста.

Тем временем мясной бульон уже должен приготовиться. Достаем кости и отправляем в кастрюлю капусту и картофель. Варить нужно 15 минут. Следом — тушеные овощи. Заливаем все свекольным отваром. Приятного аппетита!

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