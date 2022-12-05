Легковушка с автоледи за рулем съехала в реку в центре Москвы

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Женщина смогла подняться на сушу после ДТП только с помощью спасателей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В центре Москвы легковой автомобиль упал в реку Яуза. Женщина, которая находилась за рулем, не пострадала. Но чтобы выбраться на берег, ей пришлось ждать помощи спасателей. Те перекинули лестницу, и по ней женщина поднялась на сушу.

А водитель автомобиля каршеринга чудом выжил в ДТП на Московской кольцевой автодороге: машина врезалась в отбойник, металлическая конструкция проткнула ее насквозь и прошла в считанных сантиметрах от мужчины.

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