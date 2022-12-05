Как воспользоваться электронным родовым сертификатом — лайфхак

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 36

Родовой сертификат формируется при первичном обращении женщины в медорганизацию

Как воспользоваться электронным родовым сертификатом — лайфхак

Фото: www.globallookpress.com / Olga Semenova

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Родовой сертификат формируется при первичном обращении беременной женщины в медицинскую организацию.

Сейчас в рамках национального проекта «Здравоохранение» происходит цифровизация службы здоровья. Уже существует и развивается дистанционная запись к врачам, онлайн-консультации, электронный документооборот. Даже больничные листы и рецепты оформляются в электронном виде. Кроме того, с декабря с декабря таким же образом оформляются родовые сертификаты для будущих мам. Как это работает, рассказали эксперты АНО «Национальные приоритеты».

Как пишет «Российская газета», родовой сертификат формируется при первичном обращении беременной женщины в медицинскую организацию. Документ выдают будущей маме в женской консультации.

У него есть три талона: первый полагается для проведения консультации за качественное ведение беременной, второй талон — роддому и третий талон — на профилактические осмотры ребенка в течение первого года жизни в детской поликлинике.

Оформление в таком видео очень удобно будущей маме — теперь ей не потребуется предъявлять бумажный документ при обращении за медицинской помощью.

«Здоровье детей — один из ключевых приоритетов в нашей стране. Благодаря достижениям нацпроекта „Здравоохранение“ за прошедшие два года открылись девять обновленных детских больниц, к 2025 году будет построено и реконструировано еще 35 детских медучреждений. Кроме того, с начала реализации нацпроекта почти 40 тысяч специалистов прошли обучение в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах», — рассказала заместитель руководителя дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальные приоритеты» Наталия Дарбинян.

Как ранее писал 5-tv.ru, министерство труда России вводит универсальное пособие для малоимущих семей с детьми. Закон вступает в силу с 1 января. Инициатива позволит объединить все существующие меры поддержки семей и беременных женщин, находящихся в трудной ситуации.

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