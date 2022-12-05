В Кремле подписали закон о повышении прожиточного минимума

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Указ президента РФ вступает в силу с 2023 года.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума в следующем году. Теперь он составит 14 375 рублей, это на три с лишним процента больше, чем сейчас.

И сегодня же Владимир Путин утвердил бюджет страны. Доходы в 2023 году будут примерно 26 триллионов 130 миллиардов рублей, и значительную часть этой суммы составит прибыль от продажи нефти и газа — почти девять триллионов. А расходы будут чуть больше 29 триллионов рублей. То есть, бюджет будет дефицитным.

При этом, согласно прогнозу, российская экономика начнет восстанавливаться уже в начале будущего года, а в конце 2024 года большинство основных показателей превысят докризисные значения.

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