Облака дыма и пепла: Италию сотрясает извержение вулкана Стромболи

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Извержение вулкана Стромболи на юге Италии вызвало цунами

Фото, видео: 5-tv.ru

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В стране объявлен повышенный — оранжевый уровень опасности.

Веселые деньки сейчас у жителей Сицилии. В Италии началось извержение вулкана Стромболи. Потоки раскаленной лавы подбираются к населенным пунктам. А северную часть острова заволокли гигантские облака дыма и пепла. Объявлен повышенный — оранжевый уровень опасности.

А в Индонезии сейчас извергается вулкан Семеру на острове Ява. Он уже выбросил полутора километровый столб пепла. Жителей уже начали эвакуировать, людей просят не подходить к вулкану ближе, чем на пять километров, а также держаться подальше от рек. По их руслам может пойти раскаленная лава. Такого мощного извержения не было за всю историю наблюдений.

В соседней Японии из-за активности индонезийского вулкана уже готовятся к возможному цунами.

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