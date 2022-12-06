Облака дыма и пепла: Италию сотрясает извержение вулкана Стромболи

В стране объявлен повышенный — оранжевый уровень опасности.

Веселые деньки сейчас у жителей Сицилии. В Италии началось извержение вулкана Стромболи. Потоки раскаленной лавы подбираются к населенным пунктам. А северную часть острова заволокли гигантские облака дыма и пепла. Объявлен повышенный — оранжевый уровень опасности.

А в Индонезии сейчас извергается вулкан Семеру на острове Ява. Он уже выбросил полутора километровый столб пепла. Жителей уже начали эвакуировать, людей просят не подходить к вулкану ближе, чем на пять километров, а также держаться подальше от рек. По их руслам может пойти раскаленная лава. Такого мощного извержения не было за всю историю наблюдений.

В соседней Японии из-за активности индонезийского вулкана уже готовятся к возможному цунами.