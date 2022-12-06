Певец Филипп Киркоров не заплатил государству налоги на 7 миллионов рублей

Народный артист РФ Филипп Киркоров задолжал государству более семи миллионов рублей, пишет KP.RU со ссылкой на официальные данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ и результаты собственного расследования. Оказалось, злостный звездный нарушитель не уплатил налог на недвижимость, а именно — особняк в Московской области. Размер задолженности — шесть миллионов 316 тысяч рублей. Плюс налог на столичную квартиру, землю и машину — и выходит семь миллионов 67 тысяч.

Журналисты сообщают, что у Киркорова в последнее время дела идут не так здорово, как раньше. Его компания обеднела на 97 миллионов рублей за 2020 год. Так как последние данные о фирмах певца еще не обнародованы, можно лишь гадать о состоянии бизнеса. При этом в 2019 году прибыль за год составляла 85 миллионов — значит, два года назад артист уже был в минусе на 12 миллионов.

Компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» потеряла 61 миллион рублей, по данным на 2020-й. Но это предприятие удержалось тогда на нулевом балансе. Так, по подсчетам экспертов, за один год музыкант потерял почти 160 миллионов. ФНС, отмечается, не раз замораживала счета этой фирмы из-за неуплаты налогов и штрафов за просрочку.

Стоит отметить, король сияет несмотря ни на что. Его наряды усыпаны драгоценными камнями, публика не успевает следить за сменой экстравагантных ультрамодных образов. Кроме того, недавно Киркоров закатил масштабную вечеринку в честь дня рождения дочери Аллы-Виктории и явно не скупился ни на антураж, ни на подарки. Возможно ли тратить баснословные суммы на праздники и при этом оставаться в долгах? Не связано ли это с чередой скандалов и провокаций, устроенных артистом?

За пару месяцев Филипп Киркоров успел поссориться с несколькими звездными коллегами, устроить сцену в аэропорту, отхлестать мужчину в зрительном зале букетом роз по лицу, обругать певицу Наргиз и матом послать актрису Марию Шукшину за критику его актерского таланта. Дочери легендарного режиссера досталось из-за фильма «Самоирония судьбы», в котором исполнитель снялся вместе с Ольгой Бузовой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у Киркорова сдают нервы.