При сходе оползня в Колумбии погибли 33 человека
Тонны земли накрыли несколько автомобилей и автобус. Разбор завалов ведется круглосуточно.
Фото, видео: SANTIAGO GAVIRIA / ТАСС; 5-tv.ru
В Колумбии продолжается поисково-спасательная операция на месте схода оползня. В настоящий момент известно уже о 33 погибших, среди которых трое детей.
Разбор завалов ведется круглосуточно. Спасатели копают не только с помощью спецтехники, но и вручную. Они не теряют надежду найти выживших.
Оползень сошел на дорогу в минувшие выходные — тонны земли накрыли несколько автомобилей и автобус. Сколько человек в тот момент ехали в нем, неизвестно.
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