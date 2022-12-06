Шоумен Гоген Солнцев попал в больницу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 928

Как удалось выяснить, знаменитый артист ударился головой.

Шоумен Гоген Солнцев попал в больницу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Шоумен Гоген Солнцев срочно госпитализирован в больницу. Как сообщает источник 5-tv.ru, эпатажный артист ударился головой и поступил к врачам с закрытой черепно-мозговой травмой. По предварительной информации, звезда находится в состоянии алкогольного опьянения.

К слову, Гоген Солнцев больше известен российской публике как эпатажный шоумен и знаменитый фрик. Особенно он набрал популярность после свадьбы с 67-летней пенсионеркой Полиной Терешкович, которая, по мнению поклонников, годится ему в мамы.

Шоумен постоянно критиковал свою супругу за неподобающее поведение и заявлял, что у нее проблемы с психическим состоянием. Парочка запомнилась фанатам как веселая, эпатажная семья. Сейчас бывшие возлюбленные уже в разводе, а ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоген Солнцев нашел 17-летнюю замену располневшей до 150 килограммов жене.

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