Разрушительный торнадо пронесся по Испании, сметая все на своем пути

Жители Испании приходят в себя после разрушительного торнадо. Мощный вихрь прошелся по городу Марбелья, сметая все на своем пути.

По всему городу разбросаны фрагменты фасадов и кровли. Не устояли деревья с крепкими корнями — некоторые приземлились на припаркованные машины. Как ни удивительно, пострадал только один человек — сотрудница местной клиники получила травмы, когда прямо на рабочем месте на нее обрушился потолок.