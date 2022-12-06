Разрушительный торнадо пронесся по Испании, сметая все на своем пути
Эпичными кадрами делятся местные жители в соцсетях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/BeckerBredel; 5-tv.ru
Жители Испании приходят в себя после разрушительного торнадо. Мощный вихрь прошелся по городу Марбелья, сметая все на своем пути.
По всему городу разбросаны фрагменты фасадов и кровли. Не устояли деревья с крепкими корнями — некоторые приземлились на припаркованные машины. Как ни удивительно, пострадал только один человек — сотрудница местной клиники получила травмы, когда прямо на рабочем месте на нее обрушился потолок.
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