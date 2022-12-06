Мельникова раскрыла подробности смерти возлюбленного перед свадьбой: «Нервная система срывается»

Потеря близкого человека стала серьезным ударом для знаменитости

Актриса Анастасия Мельникова серьезно настрадалась за уходящий год. Уже прошло два месяца с тех пор, как звезда потеряла возлюбленного. Это оказалась не единственная беда — мама и старший брат артистки тоже скончались. Психика звезды «Улиц разбитых фонарей» сильно пошатнулась, она до сих пор борется с последствиями многочисленных трагедий.

«Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — объяснила Мельникова в шоу на федеральном канале.

В горестный период рядом с Анастасией Рюрековной была дочь Мария. Она старалась всячески приободрить несчастную маму. Боль родительницы девушка прекрасно осознавала. Актриса десять лет прожила вместе с возлюбленным, а когда избранники решили пожениться, мужчина покинул этот мир перед торжеством.

«Кольца лежат, свадебные платья сшиты. Я говорю: „Ну вот, и что теперь делать со свадебным платьем?“. Она: „Мама, не волнуйся, я его на выпускной вечер надену“. И я понимаю — умница! Как она умеет вот это все?» — поделилась актриса с благодарностью.

Стоит отметить, что череда трагедий не закончилась. Здоровье звезды тоже подкачало — Мельникова сильно заболела. Сначала у нее начались проблемы с ногами, пришлось сделать четыре операции за два года. Потом актриса заразилась коронавирусом, инфекция прошла очень тяжело.

Сейчас артистка ощущает себя лучше, однако сильный стресс на фоне гибели близких все равно дал свои плоды. Выступать становится все труднее, перед выходом на сцену приходится выпивать много обезболивающих. Однако звезда очень благодарна российским медикам. Они всегда спасали ее.

«До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую, в том числе, на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, то значит врачи — гении!» — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Мельникова перевернула все зеркала в доме.