В Латвии аннулировали лицензию на вещание «Дождя»*

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Поведение, похожее на поддержку Москвы, в европейской стране способно «запретить» деятельность целого телеканала.

В Латвии аннулировали лицензию на вещание «Дождя»*

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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В Латвии аннулировали лицензию телевизионному каналу «Дождь»*. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии по соображениям «государственной безопасности и общественного порядка». Как отметил председатель ведомства Иварс Аболиньш, телеканал нарушил некоторые правила вещания в республике.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство „ТВ Дождь“ не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — заявил он для агентства Leta.

Одной из ошибок стала демонстрация Крыма на карте как части территории России, а также называние российских солдатов как «наша армия». В том числе телеканал показывают на YouTube, поэтому совет намерен просить соответствующие ведомства поставить геоблокировку канала на видеохостинге, чтобы на территории Латвии нельзя было его смотреть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РКН ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио Свобода»* и Русской службе BBC.

* — СМИ, признанные в РФ иноагентами.

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