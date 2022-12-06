В Латвии аннулировали лицензию на вещание «Дождя»*

В Латвии аннулировали лицензию телевизионному каналу «Дождь»*. Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ Латвии по соображениям «государственной безопасности и общественного порядка». Как отметил председатель ведомства Иварс Аболиньш, телеканал нарушил некоторые правила вещания в республике.

«Оценивая совокупность нарушений, NEPLP убежден, что руководство „ТВ Дождь“ не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — заявил он для агентства Leta.

Одной из ошибок стала демонстрация Крыма на карте как части территории России, а также называние российских солдатов как «наша армия». В том числе телеканал показывают на YouTube, поэтому совет намерен просить соответствующие ведомства поставить геоблокировку канала на видеохостинге, чтобы на территории Латвии нельзя было его смотреть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РКН ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио Свобода»* и Русской службе BBC.

* — СМИ, признанные в РФ иноагентами.