Захарова поделилась с США шпаргалкой для реакции на запрет «Дождя»* в Латвии

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Рита Миронова
Рита Миронова 47

Официальный представитель МИД РФ напомнила, как ранее за запрет телеканала Запад с негативом обрушился на Россию. Теперь подобные комментарии должна получить и Латвия.

Захарова поделилась с США шпаргалкой для реакции на запрет «Дождя»* в Латвии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию телевизионному каналу «Дождь»*. Это было сделано по соображениям «государственной безопасности и общественного порядка».

Захарова поделилась шпаргалкой, которая, по ее словам, поможет Западу выработать реакцию на эту ситуацию.

«В помощь Западу для выработки реакции в отношении Латвии собрала цитаты заявлений Госдепа, Белого дома, натовцев о том, как плохо не давать „Дождю“* нормально работать», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она привела в пример совместное заявление США с несколькими странами о том, что Москва якобы преследует независимые журналы и СМИ. Также напомнила, что представитель Белого дома Джейн Псаки весной 2022 года обвинила Кремль в «атаке свободы СМИ и правды».

«Ничего не нужно заново придумывать, просто пусть вместо слова „Россия“ вставят в свои же недавние заявления слово „Латвия“. Пользуйтесь в Госдепе на здоровье», — подписала Захарова свою публикацию.

Латвия запретила «Дождь»* за то, что в эфире показали Крым на карте как территорию России, а российских солдат назвали «нашей армией».

Ранее 5-tv.ru писал, что РКН ограничил доступ к «Медузе»*, «Радио Свобода»* и Русской службе BBC.

* — СМИ, признанные в РФ иноагентами.

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