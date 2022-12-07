Выносят на руках: Медики эвакуируют пенсионеров из Новой Каховки под огнем ВСУ

Пожилых людей принимают в пансионате в Геническе. Жители Херсонской области сами просят об эвакуации.

Этой ночью украинские войска снова обстреляли Новую Каховку. Под удар попала станция «скорой помощи». Полностью сгорели две медицинские машины, а они сейчас — на вес золота. На них медики вывозят из-под огня тех, кому особенно трудно — маломобильных пожилых людей. Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

После перелома бедра пенсионерка с трудом стоит и без посторонней помощи ходить уже не может.

«Передвигается очень медленно. Наверное, у нее был микроинсульт или инсульт», — рассказала знакомая пожилой женщины.

Раньше в Каховке за пожилыми ухаживали сотрудники социальной службы. Но из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ это теперь небезопасно. Сейчас медработники подъехали к дому, который находится прямо на побережье Днепра — буквально в 150 метрах. А на той стороне реки уже находятся позиции ВСУ.

Люди сами просят об эвакуации. Правда, чтобы уехать в безопасное место, приходится ждать своей очереди. От Каховки до Гинеческа чуть больше 100 километров. Всю дорогу «скорая помощь» едет с включенными спецсигналами. Здесь их уже ждут. Комнаты подготовлены заранее, медицинский персонал помогает с расположением.

«Вот этот номер на три койкоместа, здесь есть телек и обогреватель. В соседней комнате еще пять кроватей. Тоже есть обогреватель. Надо сказать, что здесь люди будут не просто проживать, а это полноценный пансионат, где им будет обеспечен весь необходимый уход», — показал корреспондент «Известий».

Сотрудники интерната признаются — работают на пределе. Но даже их заботы порой бывает недостаточно — учреждению иногда не хватает самого необходимого.

«От любой помощи мы не откажемся. Это приобретение, прежде всего, средств санитарии. В день уходит очень много перчаток, которые персонал использует при уходе. Тех же подгузников, простыней одноразовых, пододеяльников, одеял, подушек. Во всем этом мы нуждаемся», — рассказал директор Днепровского психоневрологического дома интерната Владимир Семенов.

В ближайшее время этого потребуется еще больше. Как рассказали власти Херсонской области, эвакуация маломобильных граждан продолжится. А значит пансионат будет принимать еще больше людей.