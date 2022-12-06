Реки в Якутии промерзли до дна из-за 50-градусных морозов

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Школьников перевели на обучение в режиме онлайн. Выходить на улицу опасно из-за риска получить обморожение.

Реки в Якутии промерзли до дна из-за 50-градусных морозов

Фото: Евгений Софронеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Якутию сковали 50-ти градусные морозы. В самом холодном населенном пункте мира Оймяконе минус 57. Над регионом завис полярный циклон — аномальная область низкого давления и экстремально низких температур.

Школьники учатся онлайн. Выходить на улицу просто опасно — можно получить обморожение. В городах висит ледяной туман. Машины замерзают на стоянках. На дорогах заметили автомобили в чехлах.

Из-за пурги отменены авиарейсы в северные районы республики. Реки промерзают до дна. В сельской местности домашний скот хозяева из сараев переселили в землянки — наподобие медвежьих берлог. В них теплее.

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