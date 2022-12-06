Реки в Якутии промерзли до дна из-за 50-градусных морозов

Якутию сковали 50-ти градусные морозы. В самом холодном населенном пункте мира Оймяконе минус 57. Над регионом завис полярный циклон — аномальная область низкого давления и экстремально низких температур.

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