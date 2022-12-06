Пугачеву и Галкина* призывают лишить израильского гражданства

Аллу Пугачеву и признанного в России иноагентом Максима Галкина* призывают лишить израильского гражданства. Журналист местного телеканала заявил, что звездная пара могла получить паспорта незаконно.

Проблема в том, что Галкин, который является евреем по матери, как известно, венчался с Пугачевой в церкви. А значит, для этого принял христианство. Ну, а закон в Израиле запрещает репатриацию евреев, которые сменили иудейскую веру на любую другую.

Что касается супруги Галкина, у той и вовсе нет еврейских корней. Правда, подтвержденной информации о том, что чета вообще имеет паспорта Израиля, тоже пока нет.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.