Минометный дождь обрушили украинские боевики на головы жителей Новой Каховки

Артиллерия ВСУ специально стреляет по жилым кварталам, чтобы люди не смогли зимовать в собственных домах.

Минометный дождь на жилые кварталы ВСУ обрушили, когда большинство жителей спали. О том, что пришлось пережить в те страшные минуты, выжившие рассказали нашему корреспонденту Эмилю Тимашеву.

«Ни с того, ни с сего, трах-бах, три-четыре выстрела и тишина. Потом снова», — рассказала местная жительница.

Ольга Паранчак раньше только слышала о прилетах по Таврийску, но теперь пострадал ее собственный дом. Снарядом побило окна и повредило часть стены на кухне.

«Это только украинцы стреляют. Нацисты вот эти…. У меня нет слов!», — эмоциально высказалась Ольга.

ВСУ начали бить по центру города примерно в 6 утра. По словам местных жителей слышно было около 10 взрывов. К счастью, обошлось без жертв.

Вот так выглядит фасад двухэтажки, во дворе которой разорвалась мина. Как видно, в доме побиты окна, посечены стены. И в трех метрах от подъезда воронка от мины. Вокруг нее все уничтожено. Вот, что осталось от беседки.

«Слава Богу у нас много выехали, а остались одни калеки. Некуда ехать», — рассказал житель Таврийска Анатолий Щербина.

Те, кто остался в городе, сейчас восстанавливают свои дома. Некоторые вставляют окна, а кому-то придется полностью ремонтировать кровлю.

«Разве так можно? Бить по мирному населению», — возмутилась местная жительница.

В доме Надежды Прищепа снарядом пробило крышу. Люди пережидали бомбежку, лежа на полу в коридоре.

«Вот здесь лежали. Окна побиты, стекла на меня. Хорошо, что выбежали. Муж инвалид еле ходит, дотянули его до коридорчика», — рассказала Надежда.

Но семье этой женщины еще повезло. Соседний дом восстановлению уже не подлежит.

Здесь еще одна глубокая воронка и еще один разбитый дом. Осколками посекло весь двор. Впрочем, националисты стреляли не только по мирным жителям. Скорее всего, они старались обесточить весь квартал.

Вот так сейчас выглядят последствия минометного обстрела по Таврийску. Вот одна воронка, и тут посеченный забор и калитка. И вот здесь от взрыва раскурочило бетонный столб ЛЭП. Как видно, он облокотился на забор. Линии оборваны и лежат на земле.

До правого берега Днепра здесь всего несколько километров. Этого достаточно для миномета 120-го калибра, из которого зачем-то обстреляли школу. Они ближе всего находится к берегу.

Школа № 7 Таврийска выглядит сейчас вот так. В здании не осталось ни одного целого окна. Все посечено осколками после минометного обстрела боевиками ВСУ. Благо в здании никого не было, дети учатся дистанционно. Обошлось без жертв.

Судя по всему националисты специально стреляют по жилым кварталам, чтобы люди не смогли зимовать в собственных домах. Целых окон в Таврийске меньше с каждым днем. Обстрелы ВСУ по Херсонской области не прекращаются.