Деньги на тачку: в Петербурге пытаются решить проблему бесплатных парковок

Жители и гости города надеются получить льготы хотя бы по выходным. Возможно ли это?

В Петербурге с мертвой точки сдвинулась одна из главных проблем местных автомобилистов — парковка. Особенно в центральных районах. Со следующего марта вводится поминутная оплата, начиная со второго часа. Сейчас же сумма округляется в большую сторону, даже если машина стояла всего полчаса.

Правда, на еще одну просьбу водителей — сделать парковку бесплатной по выходным и праздникам — власти ответили категоричным отказом. В ситуации разбирался корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Найти место для стоянки в центре города днем в будние дни — задача непростая. А уж в снегопад и подавно. Усердия коммунальщиков никак не зависят от того, бесплатная парковка или платная.

«Отдельного регламента по содержанию выделенной зоны как такового нет. Но регламент, скажем так, содержания зоны платной парковки есть. Он согласован и подписан всеми сторонами — участниками процесса. В том числе Комитетом по транспорту. Они убираются, платные парковки содержатся. Но сказать, что это отдельная зона и она там чем-то ограничена и отделена — этого нет», — заявила замдиректора петербургского «Центра комплексного благоустройства» Наталья Нарджиева.

Водители, оплачивающие парковку в центре города, сетуют на грязь и плохую уборку. А также предлагают отменить плату по выходным и праздничным дням, когда загруженность на дорогах низкая.

«Хотя бы в выходные дни, чтобы не оплачивал. А в другие дни хотя бы какое-то время оплачивал, а какое-то нет», — попросила Мухаббат Раупова.

«Вот у меня знакомые есть, они скрывают номер свои, чтобы не платить. Они потому что живут здесь», — признался Сахибджон Камалдинов.

«Я часто бываю в Москве и могу сказать, что там сделано удобнее. Во-первых, потому что у тебя в выходные парковка бесплатная практически по всему городу. У нас, к сожалению, это не сделано. Помимо этого, все равно недостаточно парковочных мест», — рассказал Леонид Кондратьев.

Но как в Москве, по всей видимости, не будет. По крайней мере пока. Комитет по транспорту сегодня в ответе на депутатский запрос объяснил почему.

«Введение права льготной оплаты за пользование платной парковкой для категорий лиц, указанных в обращении, создаст нежелательный прецедент, который инициирует требования граждан других категорий, органов и организаций внести аналогичные льготы. Отмена платы за парковку по выходным и праздничным дням приведет к излишней запаркованности улиц, а также увеличит количество нарушений правил дорожного движения», — объяснил председатель комитета по транспорту Петербурга Валентин Енокаев.

С подобными инициативами выступают и участники рабочей группы ЗакСа. Они также предлагают вместе с расширением зоны платной парковки увеличивать количество льготных категорий и альтернативных вариантов.

«Возможность парковаться за границами своего муниципального образования (в рамках района), возможность соцработникам и различным службам, которые не входят в установленный перечень», — перечислил льготы руководитель организации автомобилистов «СПБ Авто» Святослав Данилов

Рабочая группа по транспорту успела провести одно заседание, на котором и были высказаны все предложения и пожелания по улучшению работы платных парковок. Туда также вошли обращения жителей. Пока они находятся на рассмотрении в Комитете по транспорту.

«Сейчас мы по всему блоку обращений делаем… блоку опросов, что касается федерального законодательства, что касается внутренних правил правительства города, что можно поменять региональным законодательством. И после этого готовы уже рассказать о том, непосредственно что можем изменить, улучшить в плане работы платных парковок, учитывая то, что эта система будет расширяться», — сообщил депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивелев.

На все вопросы и обращения жителей Комитет по транспорту отвечает вежливым отказом. Кроме того, вместо бесплатных выходных с марта следующего года будет введена поминутная оплата парковки: начиная со второго часа, каждая минута пользования платным местом будет стоить дополнительные 100 рублей.