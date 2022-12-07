Установлена личность подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 91

Вероятного злоумышленника задержали в поселке Киселево, где он прятался в свинарнике.

Установлена личность подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Установлена личность подозреваемого в стрельбе по полицейским в Новошахтинске. По информации 5-tv.ru, имя мужчины Павел Николин, задержали его в поселке Киселево, где он прятался в свинарнике.

«В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками полиции при содействии сотрудников Росгвардии. Им оказался 38-летний уроженец другого региона», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. 

Злоумышленника задержали в свинарнике поселка Киселево; Фото: 5-tv.ru

Как сообщает «Коммерсантъ», в 2016 году Николин уже был судим за разбой после того, как ограбил офисы компаний микрозаймов, угрожая сотрудникам ножом. Известно, что он проживал в Уфимском районе Башкирии. В прокуратуре региона подтвердили, что Николин ранее имел судимости за разбои и грабежи.

Накануне стало известно, что на выезде из Новошахтинска мужчина в камуфляже ранил полицейского из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия. Состояние правоохранителя оценивается как средней степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новошахтинске задержан стрелявший по полицейским преступник.

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