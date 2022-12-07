В Новошахтинске задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 191

В результате ЧП был ранен один из сотрудников правоохранительных органов. Ему оказали немедленную помощь — трагедии удалось избежать.

В Новошахтинске задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

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В Новошахтинске задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским. В результате ЧП был ранен один из сотрудников правоохранительных органов. Ему оказали немедленную помощь — трагедии удалось избежать.

По уточненной информации, в результате оперативно-розыскных действий злоумышленника обнаружили в пустующем здании под населенным пунктом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ранивший полицейского мужчина был одет в камуфляж. Вопиющий инцидент произошел на выезде из Новошахтинска. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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