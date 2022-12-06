В Новошахтинске мужчина в камуфляже ранил полицейского: главное

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 17

Губернатор Ростовской области рассказал о состоянии раненого полицейского в Новошахтинске

В Новошахтинске мужчина в камуфляже ранил полицейского: главное

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Мужчину спасают лучшие сосудистые хирурги.

Состояние полицейского, который был ранен во время стрельбы неизвестным на выезде из Новошахтинска, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Состояние полицейского специалисты характеризуют как средней тяжести», — написал он.

Также по словам губернатора, он поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД и даже направил в Новошахтинск целую бригаду сосудистых хирургов из Ростовской областной клинической больницы.

На данный момент в городе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, о которых регулярно докладывают самому Голубеву.

Напомним, сегодня, в районе 12:00 по московскому времени, мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам ГУВД России по Новошахтинску и скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в июле этого года сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в убийстве четырех человек в Новошахтинске Ростовской области.

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