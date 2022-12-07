Двоих дебоширов задержали после перестрелки в Екатеринбурге
По данным полицейских, люди не поделили палатку по продаже фейерверков.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru
В Екатеринбурге сегодня утром звучали выстрелы. Коммерсанты выясняли отношения возле торгового центра. Делили палатку по продаже фейерверков — весьма востребованного перед Новым годом товара.
В конфликте участвовали более десяти человек. Один получил ранения из травматического пистолета. Мужчину доставили в больницу. Полицейские изъяли на месте преступления гильзы, складной нож, а также кастет. Задержаны двое участников перестрелки.
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