Двоих дебоширов задержали после перестрелки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сегодня утром звучали выстрелы. Коммерсанты выясняли отношения возле торгового центра. Делили палатку по продаже фейерверков — весьма востребованного перед Новым годом товара.

В конфликте участвовали более десяти человек. Один получил ранения из травматического пистолета. Мужчину доставили в больницу. Полицейские изъяли на месте преступления гильзы, складной нож, а также кастет. Задержаны двое участников перестрелки.