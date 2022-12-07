«Наспех крестясь и обрезаясь»: Захарова о скандале с гражданством Пугачевой

Представитель МИДа метко обозначила детали венчания певицы и ее скандального супруга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что ей очень понравилась новость об «обнаружении» израильским телеканалом кадров венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Москве. Захарова в своем Telegram-канале опубликовала пост-комментарий, который назвала «Про ценности и их отсутствие».

Накануне в Израиле заявили о возможном Аллы Пугачевой и ее супруга гражданства земли Обетованной из-за нарушений правил исповедания. Дело в том, что Галкин является евреем по матери, а с Пугачевой венчался в православной церкви. Закон в Израиле запрещает репатриацию евреев, которые сменили веру. Таким образом, скандальная пара могла «слукавить», оформляя документы.

По словам Марии Захаровой, информация о венчании Галкина и Пугачевой находилась в открытом доступе, и если израильские журналисты «покопаются», то обнаружат и другие детали.

«Если они еще „покопают“, то обнаружат кадры венчания Аллы Пугачевой и в Израиле. Правда, не с Максимом Галкиным. Вообще-то обо всех этих и других гламурных венчаниях широкая общественность информировалась. Те, кто побежал сейчас за паспортами Израиля, наспех крестясь, обрезаясь и доставая из архивов бумаги о предках, об этом задумывались?» — высказалась представитель ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алла Пугачева публичными оскорблениями ответила тем, кто травит ее семью.

* — признан в РФ иноагентом.