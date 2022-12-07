Люди по-разному переносят простуду и другие заболевания. Одни пускают все на самотек и ждут, когда само пройдет, другие же штудируют интернет и записываются на прием ко всем врачам сразу. Почему кто-то паникует из-за температуры 36,8, а кто-то будет терпеть даже сильную боль и отказываться от приема таблетки — ответ на этот вопрос знают звезды. Астрологи рассказали, как болеют представители разных знаков зодиака.

Козерог

Козерогам некогда болеть, их невозможно заставить записаться на прием к врачу. Они всегда погружены в свои заботы, на любую хворь, будь то простуда, язва или перелом, они просто махнут рукой и скажут, что скоро все пройдет.

Водолей

Эти представители зодиакального круга в вопросах своего здоровья весьма щепетильны: их домашней аптечке можно только позавидовать. Правда есть один нюанс: запасливые Водолеи обычно покупают лекарства от всех болезней сразу. Их иммунитет не настолько слаб, так что большая часть медикаментов зачастую отправляется в урну.

Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака любят драматизировать. Если отметка на градуснике покажет больше, чем 37,1 они тут же будут биться в панике и искать в интернете симптомы своей ранее неизученной болезни. Они привыкли, чтобы их жалели и лелеяли. Даже если у Рыб обычный насморк, они требуют максимального внимания, ухода и заботы от близких.

Овен

Эти представители зодиакального круга не уйдут на больничный даже с температурой 39,5. Овны — настоящие трудоголики, сильный кашель они спишут на сезонную аллергию, головную боль — на усталость и недосып, из-за неприятных ощущений в животе поругают на вчерашний борщ. Просьбы родных посетить врача или выпить таблетку, чтобы избавиться от жара, они попросту проигнорируют.

Телец

Тельцы будут закрывать глаза на все симптомы заболевания, пока не добьются осложнений и вот тогда уже они отыграются на близких и докторах. Они будут требовать собрать вокруг себя консилиум из врачей. Но стоит напомнить Тельцу, что у него через неделю запланировано важное мероприятие, семи дней будет достаточно, чтобы представитель стихии земли победил любую болезнь.

Близнецы

Эти представители зодиакального круга расценивают свою болезнь как аргумент в любом споре. Врожденные актерские способности Близнеца позволяют ему превратить любую даже саму мелкую царапину в кровоточащую рану. Любые проявления простуды рожденные под этим знаком зодиака преподнесут так, словно сегодня последний день в их жизни. Но стоит зрителям перестать поддаваться на провокации Близнецов, как болезнь сразу же уходит на второй план.

Рак

Раки крайне редко болеют и могут похвастаться хорошим иммунитетом. Но если представитель стихии воды все-таки простудится, то он устроит театр драмы, который даст фору Близнецам. Раки скупят все медицинские справочники, будут штурмовать интернет в надежде узнать, что за серьезная болезнь скрывается за 36,8 на градуснике.

Лев

На Львах можно сколотить целое состояние, они готовы ежемесячно обследоваться и только у лучших специалистов. Обычно их домашняя аптечка занимает несколько выдвижных ящиков. Болеют, тем не менее, Львы не часто и совсем непродолжительно, любую простуду они вылечивают за пару дней.

Дева

Эти представители зодиакального круга — фанаты нетрадиционной медицины. Любое назначение врача они будут оспаривать долго и искать альтернативу прописанным лекарствам среди гомеопатии и травяных отваров.

Весы

Весы — настоящие рекордсмены по заболеваемости. Даже если они не будут выходить из дома, они все равно умудряются простудиться, иногда представители зодиакального круга болеют по три раза за зиму, да что уже там скрывать, даже в летнюю жаркую погоду Весы могут свалиться с температурой 39,5.

Скорпион

Скорпионы весьма внушаемы, при этом их крепкому иммунитету можно позавидовать. Рожденные под этим знаком зодиака на свое здоровье жалуются редко, простывают нечасто. Но стоит Скорпиону заболеть, он тут же начнет искать симптомы своей повышенной температуры и запишется ко всем врачам сразу. Представители зодиакального круга не скупятся на медицинские обследования и всегда готовы пополнить свою аптечку новым препаратом, пить его они, конечно же не будут.

Стрелец

Для этих представителей зодиакального круга девиз по жизни: «Некогда болеть». Даже если Стрелец заболел он будет игнорировать все признаки и симптомы, пока не поправится. Заставить рожденного под этим знаком зодиака невозможно заставить покинуть свое рабочее место, даже если его знобит, а пот скатывается с лица. Стрельцы будут терпеть до последнего головную боль, резь в животе и сильный кашель, но точно не уйду на больничный.

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