В МИД РФ заявили об отсутствии планов разорвать дипотношения с США

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Замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков рассказал, что мешает нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с США. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Вместе с тем он подчеркнул, что американцы без внятного объяснения причин приостановили диалог по теме стратегической стабильности. Нормализации отношений мешает все большая вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине. В связи с этим Рябков упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС — Запад все сильнее давит на МАГАТЭ.

«Мы предложили агентству решение проблемы создания зоны безопасности с конкретными параметрами. Эти предложения на рассмотрении агентства. Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому», — отметил замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков добавил, что под прикрытием решения проблемы вокруг Запорожской АЭС Украина и страны Запада просто хотят, чтобы Россия ушла со станции. Хотя это неотъемлемая территория нашей страны.

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