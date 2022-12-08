Готовились к войне: Меркель призналась в истинных целях Минских соглашений

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Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель: Минские соглашения были попыткой дать Украине время

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ulrich Stamm; 5-tv.ru

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Бывший канцлер Германии рассказала, что настоящей целью Минских соглашений была возможность подготовить Киев к военному противостоянию с Москвой.

Минские соглашения были нужны только для того, чтобы дать Украине время на перевооружение. В этом призналась Ангела Меркель в интервью немецкой Die Zeit. По ее словам, после Майдана уровень обороноспособности Киева был значительно ниже, чем сейчас. Впрочем, и Запад тогда также был не способен в полной мере противостоять России.

«В ходе боев в районе Дебальцево в начале 2015-го было видно, что Путин смог бы легко захватить Украину. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они это делают сейчас. Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это и дало Украине драгоценное время», — заявила экс-канцлер ФРГ.

Заявление Меркель прокомментировала официальный представитель нашего МИД.

«Это не просто откровение, это не просто воспоминание, это признание, наверное так четко впервые прозвучавшее. Да, киевский режим неоднократно говорил, что не собирался выполнять Минские соглашения. Но вот Запад. Те самые страны, и их лидеры, которые входили в Нормандский формат, так явно и артикулировано ни разу не заявляли. Теперь у нас есть признание человека, лидера, руководителя страны», — заявила Мария Захарова.

Ну, а свое отношение к жителям Донбасса представители Киева наглядно продемонстрировали в американском Конгрессе. Украинские активисты-волонтеры, которых на Капитолийском холме принимали со всеми возможными почестями, публично вытерли ноги о флаг ДНР.

Конгрессмены в шоу участия не принимали, но встретили представление одобрительным смехом и с удовольствием снимали происходящее на мобильные телефоны.

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