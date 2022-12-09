«Покой нам только снится»: Леонов снимется в новом сезоне «Папиных дочек»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Андрей Леонов снимется в новом сезоне «Папиных дочек»

«Покой нам только снится»: Леонов снимется в новом сезоне «Папиных дочек»

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»

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Впервые сериал показали в 2007 году. Создатели не планировали ситком продолжительным. Но из-за популярности сериал растянулся на 20 сезонов. В ближайшее время стартуют съемки нового сезона.

Актер Андрей Леонов сообщил радостную новость. В ближайшее время стартуют съемки нового, 21 по счету, сезона сериала «Папины дочки». В нем знаменитость сыграл отца пятерых детей Сергея Васнецова.

«Покой нам только снится», — кратко написал Леонов в социальной сети.

То же подтвердила и Елизавета Арзамасова, которая в популярном ситкоме исполнила роль одной из дочерей Васнецова. Вместе с тем пока неизвестно, примут ли участие в новом сезоне остальные полюбившиеся публике герои. К примеру, Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки, отошла от актерской профессии. Она уже три года как студентка МГУ факультета фундаментальной медицины.

К слову, «Папины дочки» впервые показали в 2007 году. Изначально проект не планировался продолжительным. Предполагалось отснять всего 60 серий. Но зрителям так полюбился сериал, что было принято решение продолжать съемки. В итоге ситком растянулся на 20 сезонов, в которые вошли более 400 серий. Проект завершился в 2013 году. Все это время публика жаждала новых серий. Спустя почти десять лет создатели ситкома услышали публику. Новый сезон ожидается уже в 2023-м.

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